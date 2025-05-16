Адміністрація Трампа виставила на продаж штаб-квартиру «Голосу Америки»

Адже можливий продаж штаб-квартири мовника відбувається на тлі спроб Трампа закрити «Голос Америки», а також «Радіо Вільна Європа», «Радіо Вільна Азія», Бюро мовлення Куби та Фонд відкритих технологій. Так в адміністрації Трампа хочуть скоротити витрати — цим опікується Департамент ефективності уряду (DOGE). Його очолює Ілон Маск.

Медіа зазначає, що продаж будівлі може залишити працівників і підрядників державних міжнародних новинних мереж без житла — навіть у разі, якщо їм вдасться відновити федеральне фінансування, яке Трамп скасував у березні цього року.

Штаб-квартира «Голосу Америки», яку раніше називали Федеральною будівлею Вілбура Коена, розташована трохи на південь від Національної алеї та всього за два квартали від Капітолія США. Спочатку її зводили для Адміністрації соціального забезпечення. Зараз ця будівля площею мільйон квадратних футів також є офісом Агентства глобальних медіа — материнської установи «Голосу Америки» — та Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб.

Втім, процес продажу відбувається в пришвидшеному режимі. За законом перш ніж державну нерухомість запропонують приватним покупцям, її мають запропонувати державним і некомерційним організаціям. Але управління загальних служб США (GSA) стверджує, що завдяки пришвидшеній процедурі зможе обійти ці бюрократичні обмеження вже на етапі, коли потенційні покупці перевіряють будівлю.

Останніми тижнями уряд США виставив на продаж ще кілька будівель, зокрема федеральні суди в Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторію, яка займається перевіркою безпеки харчових продуктів у Сент-Луїсі, а також центральний офіс відомства, відповідального за житлову політику, у Вашингтоні.

Такі оголошення про продаж зʼявляються регулярно — щотижня. Це почалося після того, як Адміністрація загальних служб, яка керує державною нерухомістю, раптово виставила на продаж понад 400 обʼєктів одночасно. Проте вже наступного дня список прибрали, і тепер агентство продає нерухомість більш поступово та зважено.

Що передувало

Трамп 14 березня підписав указ, який скорочує роботу семи державних установ, зокрема й USAGM — агентства, що відповідає за іномовлення. Воно опікується такими медіа, як «Голос Америки», «Радіо Свобода» тощо.

Після цього США припинили виплати гранту, який фінансував ці медіа — мовники подали до суду. Американський суд зобовʼязав поновити це фінансування для «Радіо Свобода» та «Голосу Америки». Пізніше федеральний апеляційний суд заблокував це рішення щодо «Голосу Америки».

Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи щороку мільярд доларів з грошей платників податків США». Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного, правдивого висвітлення новин.