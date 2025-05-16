«Євробачення-2025»: оголосили результати другого півфіналу

Вони змагатимуться із Україною та іншими фіналістами за перемогу на «Євробаченні» уже 17 травня — у гранд-фіналі конкурсу.

Серед інших фіналістів — Португалія, Естонія, Сан-Марино, Польща, Нідерланди, Ісландія, Швеція, Албанія і Норвегія. А ще пʼять країн-засновниць конкурсу, які щорічно потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія.