Україна пройшла до гранд-фіналу «Євробачення-2025»

У швейцарському Базелі стартував пісенний конкурс «Євробачення-2025». Сьогодні пройшов перший півфінал, за підсумками якого Україна пройшла до гранд-фіналу.
Про це оголосили на трансляції «Євробачення-2025».
Український гурт Ziferblat заспівав пісню Bird of Pray. За історію участі України у «Євробаченні» ще не було жодного разу, коли б країна не вийшла до фіналу конкурсу.
Також до гранд-фіналу «Євробачення» пройшли:
Норвегія — Kyle Alessandro із піснею Lighter
Албанія — Shkodra Elektronike із піснею Zjerm
Швеція — KAJ із піснею Bara Bada Bastu
Ісландія — Væb із піснею RÓA
Нідерланди — Claude із піснею Cʼest La Vie
Польща — Justyna Steczkowska із піснею GAJA
Сан-Марино — Gabry Ponte із піснею Tutta LʼItalia
Естонія — Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato
Португалія — NAPA із піснею Deslocado
- 13 травня у швейцарському Базелі пройшов перший півфінал «Євробачення», а вже 15-го — другий. Грандфінал конкурсу буде 17 травня — туди увійдуть 20 переможців півфіналів. А ще пʼять країн-засновниць конкурсу, які щорічно потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія.