Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на перемовинах з РФ

Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на перемовини з представниками РФ. Її очолить міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це президент України сказав на брифінгу.

«З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбулу, її очолить Рустем Умєров», — сказав Володимир Зеленський.

На перемовини з РФ у Стамбулі поїдуть не всі представники України, які прибули в Туреччину. В української делегації, куди ввійшов очільник українського Міноборони Рустем Умєров, військові та розвідники, буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Умєров вільно володіє турецькою, українською, англійською та російською мовами. Це важливо з огляду на те, що зустріч має бути у форматі турецької, американської, російської та української присутності.

«Чекаємо на сигнали від турецької та американської сторін, коли саме відбудеться розмова з російською стороною», — зазначив президент і додав, що українська делегація буде в Стамбулі не лише 15 травня, а й 16. Зараз чекають на сигнали, о котрій та коли саме буде зустріч.

У Туреччині Україна представлена на найвищому рівні: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник ОП Андрій Єрмак, голова СБУ Василь Малюк, міністр оборони Рустем Умєров, голова Генштабу Андрій Гнатов, представники всіх розвідок України. Зеленський наголосив, що таке високе представництво свідчить, що Україна справді хоче припинення вогню. Туреччина зустріла українську делегацію на найвищому рівні.

Водночас президент наголосив, що поки не бачить серед делегації РФ тих, хто справді може ухвалювати рішення. Російська делегація представлена на низькому рівні. Зеленський каже, що РФ досі хоче продовжувати війну і несерйозно ставиться до цих зустрічей.

Зеленський наголосив, що він, як і раніше, готовий до прямих перемовин з Путіним.

«Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок — припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп — без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів — я тут», — сказав президент.

Якщо Росія не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме США та Євросоюз ввести жорсткі санкції.