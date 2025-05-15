РФ звинуватила Київ у спробах «влаштувати шоу» навколо перемовин у Туреччині. В МЗС України відповіли

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила Україну в недостатньо серйозному ставленні до можливих перемовин у Туреччині 15 травня. На пресконференції вона заявила, що Київ «очевидно, намагається влаштувати шоу» навколо цієї зустрічі.

Натомість Росія, за словами посадовиці, «налаштована на серйозні переговори», мета яких — усунути першопричини конфлікту. Захарова також назвала Володимира Зеленського «клоуном, невдахою, людиною з узагалі невідомою освітою» за його слова про «бутафорський рівень» російської делегації в Туреччині. Посадовицю цитували пропагандистські російські медіа.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зреагував на слова представниці російського МЗС. Він підкреслив, що Путін не поїхав на зустріч з українською делегацією, натомість з боку Кремля чути образи на адресу президента Зеленського.

«Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС — їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви», — написав Георгій Тихий.

Перемовини в Туреччині

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що мало запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писала, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа і спецпредставника з питань України Кіта Келлога. Також там буде держсекретар США Марко Рубіо.

Через те, що участь Путіна залишалася під питанням, президент Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати до Стамбулу і хотів відмовитися від переговорів, пише The Washington Post. Американські та європейські посадовці переконали його цього не робити.