У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нежитлове майно

Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

Про це повідомила пресслужба реєстру.

Таку заяву можуть подати власники нежитлового нерухомого майна. Її приймають на відшкодування вартості знищеного майна або вартості ремонту чи відновлення пошкодженого майна.

Щоб отримати послугу, потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву, підтвердити заповнені дані або додати інформацію про: тип обʼєкта, право власності, обставини пошкодження, докази пошкоджень і вартість збитків, суму компенсації. Далі також треба електронний підпис.

Згодом Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до Реєстру. Після створення компенсаційного механізму заяву разом із доказами передадуть майбутній комісії для розгляду та ухвалення рішення про виплату компенсації.

Статус заяви та повідомлення про перебіг розгляду можна переглядати в кабінет громадянина в розділі «Зверніть увагу» та в електронній пошті.