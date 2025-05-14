В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО.
Про це пише Національне антикорупційне бюро без зазначення імені фігуранта, але з деталей справи випливає, що йдеться про Олега Гладковського.
Зараз вирішують питання щодо його екстрадиції до України.
За даними слідства, Гладковський домігся того, щоб вантажівки МАЗ 6317 (також відомі як «Богдан-6317») включили до держзамовлення та купили за державні гроші. Ці вантажівки закупили за завищеними цінами у заводу, який входить до корпорації «Богдан». У результаті держава переплатила 17,44 мільйона гривень.
- У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до понад 17,44 мільйона.
- Уже в березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього Гладковський перестав зʼявлятися на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон. У квітні 2024 року Олега Гладковського оголосили в розшук.
- Його син Ігор, якому інкримінують розкрадання 13 мільйонів гривень і подальше відмивання коштів, теж за кордоном. У листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував Ігоря Гладковського.