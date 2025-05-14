В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Про це пише Національне антикорупційне бюро без зазначення імені фігуранта, але з деталей справи випливає, що йдеться про Олега Гладковського.

Зараз вирішують питання щодо його екстрадиції до України.

За даними слідства, Гладковський домігся того, щоб вантажівки МАЗ 6317 (також відомі як «Богдан-6317») включили до держзамовлення та купили за державні гроші. Ці вантажівки закупили за завищеними цінами у заводу, який входить до корпорації «Богдан». У результаті держава переплатила 17,44 мільйона гривень.