НАБУ оголосило в розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлях для армії та завданні збитків державі на понад 17,44 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Бюро нагадує, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

Йому закидають зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК), за що загрожує до 6 років позбавлення волі.