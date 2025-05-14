Повинні вийти з політичною перемогою. Зеленський розповів, про що говоритиме з Путіним, якщо той приїде

Президент України Володимир Зеленський сказав: у випадку, якщо Путін приїде на зустріч у Туреччину, буде неможливо дійти згоди стосовно всіх питань одразу, проте на зустрічі слід буде знайти формат для припинення війни.



Про це він сказав в інтервʼю для Libération, передає Оuest-France.

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«Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з цієї ситуації з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном полоненими «всі на всіх» чи чимось подібним», — заявив Зеленський.

Він додав, що росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам. Тому потрібне посередництво, якому довірятимуть обидві сторони. Зокрема, йдеться про США. Президент вважає, що присутність Трампа може спонукати Путіна приїхати. Зеленський каже: якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його «повна поразка».

Спецпредставник США Кіт Келлог раніше розповідав, що команда Трампа вже підготувала перелік ключових тем, які, на їхню думку, сторони мають обговорити. Передусім ідеться про припинення вогню.

Серед інших тем — питання окупованих Росією територій України, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, неможливість вступу України до НАТО «в найближчій перспективі», повернення українських дітей, а також розміщення західних контингентів і миротворців в Україні.

Перемовини в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь. У РФ досі не відповіді на запрошення.

Пізніше Зеленський додав, що готовий зустрітися з Путіним будь-де в Туреччині 15 травня, а не лише в Стамбулі.

The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме голова Міністерства закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. А приїзд самого Путіна малоймовірний.

Від американців до Стамбулу приїдуть держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. Келлог говорив, що президент США Дональд Трамп прилетить на переговори, якщо на зустріч приїде Путін.

Зеленський наголосив, що неприїзд Путіна — це фінальна точка демонстрації того, що Росія не готова до закінчення війни. Тож якщо Путін не приїде на зустріч у Туреччині, США та Європа мають ввести нові пакети санкцій проти РФ, вважає він.