Польські перевізники розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

Польські перевізники о 22:30 13 травня розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Акція тривала понад добу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Інформацію підтвердили й польські прикордонники. Зараз оформлення вантажівок у бік України та в бік Польщі поновили у звичайному режимі.

Поляки розпочали акцію протесту вдень 12 травня, щоб привернути увагу влади до сфери транспортних перевезень у Польщі. А ще — щоб повернути дозволи на міжнародні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі. Вони пропускали по одній вантажівці на годину на вʼїзд і виїзд. Автобуси, гуманітарну допомогу та цистерни з паливом в Україну не затримували.

Протест припинили після того, як це постановив Апеляційний суд у Любліні. Рішення ухвалили на закритому засіданні. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який 12 травня скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.

Рішення Апеляційного суду остаточне. Це означає, що перевізники мали припинити протест — і вони це зробили. За інформацією Державної прикордонної служби України, акція польських перевізників могла тривати впродовж 4 місяців.