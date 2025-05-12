Поляки заблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Акція може тривати кілька місяців

Польські перевізники 12 травня розпочали акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ», що на кордоні Польщі та України.

Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними прикордонників, страйк розпочався о 16:00 за київським часом. Протестувальники пропускають по одній вантажівці на годину на вʼїзд і виїзд. Автобуси, гуманітарну допомогу та цистерни з паливом в Україну пропускають без затримок.

Організатори хочуть привернути увагу влади до сфери транспортних перевезень у Польщі. А також повернути дозволи на міжнародні перевезення для українських перевізників на вʼїзд до Польщі.

За інформацією Державної прикордонної служби України, акція польських перевізників може тривати впродовж 4 місяців.