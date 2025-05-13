CNN: Трамп відмовився від ідеї перейменувати Перську затоку через спротив Ірану

Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї офіційно називати Перську затоку Аравійською через рішучий опір Ірану.
Про це пише CNN із посиланням на джерело, знайоме з американо-іранськими перемовинами.
На початку травня 2025 року Associated Press із посиланням на джерела писало, що Трамп планує оголосити під час свого візиту до Саудівської Аравії, що США відтепер називатимуть Перську затоку Аравійською.
Арабські країни давно домагаються зміни географічної назви цієї акваторії, яка розташована на південь від Ірану, тоді як Іран наполягає на її історичній назві. Після нової заяви про можливе перейменування представники Ірану «рішуче показали» США, що виступають проти такого кроку, додає CNN.
Перська затока відома під цією назвою ще з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу переважає вживання назв «Аравійська затока» або «Затока Аравії». Іранський уряд — країни, яка раніше називалась Персією — у 2012 році погрожував подати до суду на Google за те, що компанія взагалі не позначала назву затоки на своїх картах.
У Google Maps у США ця водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). В Apple Maps вказано лише Перська затока. Але американські військові вже багато років в односторонньому порядку використовують назву Аравійська затока у своїх заявах і на зображеннях.
Назва цієї затоки є емоційно важливою для іранців, які шанують багатовікову історію Перської імперії. Під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році вже спалахував скандал, коли він назвав цю водойму Аравійською затокою. Тодішній президент Ірану Хассан Рухані порадив Трампу «вивчити географію».
- США намагаються укласти нову ядерну угоду з Іраном. Деталі угоди поки офіційно невідомі. Але це одна з причин, чому Трамп міг відкинути ідею переназвати Перську затоку.
- Це не перше географічне перейменування після повернення Трампа в Білий дім. У січні він перейменував Мексиканську затоку на Американську, а найвищій горі США Деналі повернув назву Мак-Кінлі.