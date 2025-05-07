AP: Трамп хоче перейменувати Перську затоку

Президент США Дональд Трамп планує оголосити під час свого візиту до Саудівської Аравії наступного тижня, що Сполучені Штати відтепер називатимуть Перську затоку Аравійською затокою, або Затокою Аравії.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерела.

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Арабські країни давно домагаються зміни географічної назви цієї акваторії, яка розташована на південь від Ірану, тоді як Іран наполягає на її історичній назві.

Перська затока відома під цією назвою ще з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу переважає вживання назв «Аравійська затока» або «Затока Аравії». Іранський уряд — країни, яка раніше називалась Персією — у 2012 році погрожував подати до суду на Google за те, що компанія взагалі не позначала назву затоки на своїх картах.

У Google Maps у США ця водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). В Apple Maps вказано лише Перська затока.

Американські військові вже багато років в односторонньому порядку використовують назву Аравійська затока у своїх заявах і на зображеннях.

Назва цієї затоки є емоційно важливою для іранців, які шанують багатовікову історію Перської імперії. Під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році вже спалахував скандал, коли він назвав цю водойму Аравійською затокою. Тодішній президент Ірану Хассан Рухані порадив Трампу «вивчити географію».