Bloomberg: Європа чекатиме можливої зустрічі Зеленського і Путіна перед тим, як нагадати Трампу про нові санкції

Європейські лідери чекають можливої ​​зустрічі президента України Володимира Зеленського та Путіна перед тим, як тиснути на Адміністрацію президента США Дональда Трампа із закликами ввести нові санкції проти Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Перш ніж посилювати санкції, американські посадовці хочуть дати можливість для переговорів між Росією та Україною, які можуть відбутися 15 травня в Туреччині.

Якщо ж Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів (воно мало діяти з 12 травня, але РФ продовжує обстріли й штурми), європейські лідери проситимуть Трампа реалізувати свої погрози про додаткові санкції проти Москви.

Адміністрація Трампа вже підготувала варіанти, як посилити економічний тиск на Росію, якщо президент цього захоче. Американський лідер особисто писав 8 травня, що «США та їхні партнери запровадять подальші санкції», якщо припинення вогню не буде дотримане.

Однак у наступні дні Трамп не підтримував публічно європейсько-український план 30-денного припинення вогню, яке мало б стартувати 12 травня, і натомість закликав Україну погодитися на перемовини з Росією у Туреччині, які запропонував Путін.

Джерела Bloomberg серед європейських чиновників зазначили, що в розмовах між ними й американськими колегами останні не чітко висловили свою готовність запровадити санкції проти Росії, якщо вона продовжить атакувати Україну цього тижня.

У Сенаті вже лежить законопроєкт нових санкцій проти РФ, який передбачає 500% мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран, а також заборону громадянам США купувати державні облігації Росії.

Перемовини про припинення вогню

У Києві 10 травня відбулася зустріч «Коаліції охочих». Серед присутніх — президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектора і банківської системи Росії, якщо та не погодиться на повне припинення вогню. Наразі узгоджують 17-й пакет санкцій ЄС із Британією, Норвегією та США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме Путіна в Туреччині. У РФ на цю заяву українського президента не зреагували.

Уже 12 травня Трамп заявив, що може приїхати до Стамбулу на зустріч України та Росії. Проте поки невідомо, чи точно він буде там.