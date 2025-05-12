WSJ: Apple хоче підняти ціни на айфони. Проте запевняє, що це не через мита Трампа

Генеральний директор Apple Тім Кук перебуває під тиском через торговельну напругу між США та Китаєм — це загрожує ланцюгам постачання компанії. У березні 2025 року, ще до оголошення тарифів, Apple почала нарощувати запаси продукції і перенесла частину виробництва для американського ринку до Індії.

Apple шукає інших причин, щоб обґрунтувати підвищення ціни. Імовірно, це повʼяжуть із появою нових функцій і змінами в дизайні.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Компанія Apple може підвищити ціни на нову лінійку айфонів, яку представлять восени 2025 року. Компанія запевняє, що це не повʼязано з американськими митами проти Китаю, хоча саме в КНР збирають більшість пристроїв Apple.

Утім основне виробництво преміальних моделей — таких як iPhone Pro та Pro Max — залишатиметься в Китаї. Хоча Індія технічно здатна виробляти Pro-моделі, її інфраструктура та інженерні потужності наразі ще не можуть забезпечити такий масштаб виробництва, як у Китаї. Усе тому, що в цих моделях покращені камери й потужнішими батареями. Тож Apple розмірковує, як краще вийти з ситуації. Імовірно, що компанія втратить на прибутковості, якщо не зможе підвищити ціни.

Apple також вивчає можливість перенести частину виробництва айфонів у США, але, за оцінкою The Wall Street Journal, на це підуть роки.

Водночас Apple не хоче повʼязувати зростання цін на свої пристрої із торгівельною політикою США. У таких умовах Apple, за словами джерел, обирає «найменше з лих»: підвищити ціни на нові iPhone, щоб зберегти прибутковість, і водночас знайти інші — не пов’язані з тарифами — пояснення цього кроку. Які саме нові функції Apple може запропонувати, щоб обґрунтувати зростання цін — невідомо.

Компанія Apple традиційно випускає нову лінійку айфонів восени. Поточні моделі айфонів у США коштують від $799 доларів за модель iPhone 16 і від $1 199 доларів за iPhone 16 Pro Max.

Тарифна війна США і Китаю, як говорив раніше глава Apple Тім Кук, призведе до додаткових витрат компанії на $900 мільйонів у поточному кварталі та ще більших у наступних.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%.

Влада США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.