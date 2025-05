Фільм «Україна: Ворог у лісі» отримав премію BAFTA TV Awards 2025. Повний перелік переможців премії

Премія Британської академії в галузі телебачення BAFTA TV Awards оголосила переможців 2025 року — це аналог американської «Еммі». До списку потрапив фільм про війну в Україні.

Стрічка «Україна: Ворог у лісі» отримала премію BAFTA TV Awards 2025 як найкращий односерійний документальний фільм.

Документальний фільм знімав Джеймі Робертс на замовлення телеканалу BBC Two. У стрічці розповідають історію бійців 210 Окремого спеціального батальйону «Берлінґо», який створили з добровольців у березні 2022 року. За сюжетом вони захищали Харків від російських окупантів.

Ось повний список переможців

У категорії «Найкращий драматичний серіал» переміг серіал «Сині вогні».

Нагороду в номінації «Найкращий мінісеріал» отримала робота «Містер Бейтс проти Поштового відділення».

Найкращим міжнародним серіалом став «Шьоґун».

Кращою акторкою серіалу стала Маріса Абела (за роль у серіалі «Індустрія»).

Перемогу в категорії «Найкращий актор» у серіалі дістав Ленні Джеймс (за роботу в «Містер Ловерман»).

У номінації «Найкраща жіноча комедійна роль» перемогу здобула Рут Джонс за роль у серіалі «Ґевін та Стейсі».

Найкращим актором у комедійному серіалі став Денні Даєр (за роль у «Містерові Велике Цабе»).

Нагороду у номінації «Найкраща акторка другого плану» отримала Джессіка Ґаннінґ за роль у серіалі «Оленя».

Кращим актором другого плану став Еріон Бакаре (за роль у «Містерові Ловермані»).

У категорії «Найкращий комедійний серіал» перемогла стрічка «Альма ненормальна».

Найкращим односерійним документальним фільмом визнали «Україна: Ворог у лісі».

У номінації «Найкраща спортивна передача» перемогла трансляція Paris 2024 Olympics від BBC Sport.

Найкращою прямою трансляцією події стала Glastonbury 2024 (BBC Two).

Це не перший випадок, коли роботи, які висвітлюють війну в Україні отримують нагороди в цій премії. Наприклад, у 2023 році події в Україні потрапили в номінацію «Найкраще висвітлення новин» — тут відзначили роботу одразу двох новинних телепрограм: «Росія вторглася в Україну» (BBC News at 10: Russia Invades Ukraine) телеканалу BBC One та «Наживо з Києва» (Channel 4 News: Live in Kyiv) телеканалу Channel 4.