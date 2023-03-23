Фільми й новини про війну в Україні увійшли до списку номінантів на премію BAFTA TV Awards-2023

Премія Британської академії в галузі телебачення (BAFTA TV Awards) оголосила цьогорічних номінантів. До списку потрапили проєкти, які висвітлюють війну в Україні, пише The Guardian.

Події в Україні потрапили в номінацію «Найкраще висвітлення новин» — тут відзначили роботу одразу двох новинних телепрограм:

Росія вторглася в Україну (BBC News at 10: Russia Invades Ukraine) телеканалу BBC One;

Наживо з Києва (Channel 4 News: Live in Kyiv) телеканалу Channel 4.

У категорії «Поточні події» представлено документальний фільм «Маріуполь: історії людей», який вийшов у програмі Panorama на телеканалі BBC One. Картина Робіна Барнвелла розповідає про те, як процвітаюче українське місто перетворилося на руїни. У стрічці своїми історіями діляться мешканці Маріуполя.

Також у категорії «Подія наживо» є благодійний концерт Concert for Ukraine, у якому брали участь Snow Patrol, Ед Ширан, Том Оделл, Біллі Айліш, Manic Street Preachers, Камілла Кабелло, Палома Фейт, Джамала та інші. За результатами концерту вдалося зібрати $16 млн допомоги для України.

Найкращий драматичний серіал:

«Змова сестер Гарві» / Bad Sisters;

«Нічні виклики» / The Responder;

«Шервуд» / Sherwood;

«Загублений» / Somewhere Boy.

Найкращий мінісеріал:

«Шпигун серед друзів» / A Spy Among Friends;

«Настрій» / Mood;

«Злодій, його дружина та каное» / The Thief, His Wife and the Canoe;

«Буде боляче» / This Is Going to Hurt.

Найкращий міжнародний серіал:

«Ведмідь» / The Bear;

«Монстр: Історія Джеффрі Дамера» / Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story;

«Венздей» / Wednesday;

«Оссекін» / Oussekine;

«Патінко» / Pachinko;

«Білий лотос» / The White Lotus.

Найкраща актриса:

Сара Ланкашир — «Джулія»;

Вікі МакКлюр — «Без гріха»;

Біллі Пайпер — «Я ненавиджу Сьюзі»;

Максін Пік — «Енн»;

Імельда Стонтон — «Корона»;

Кейт Вінслет — «Я існую: Рут».

Найкращий актор:

Кілліан Мерфі — «Гострі картузи»;

Гері Олдман — «Повільні коні»;

Часник Спенсер — «Англійка»;

Бен Вішоу — «Буде боляче»;

Мартін Фріман — «Нічні виклики»;

Терон Еджертон — «Чорний птах».

Найкращий жіночий комедійний перформанс:

Тадж Атвал — «Повсталий з пекла»;

Люсі Бомонт — «Знайомство з Річардсонами»;

Натасія Деметріу — «Еллі та Наташа»;

Дейзі Мей Купер — «Я при своєму розумі?»;

Шивон МакСуїні — «Дівчата з Деррі»;

Даяна Морган — «Канк на Землі».

Найкращий чоловічий комедійний перформанс:

Метт Беррі — «Чим ми зайняті в тіні»;

Джозеф Гілган — «Голяк»;

Стівен Мерчант — «Порушники»;

Джон Пойнтінг — «Великі хлопчики»;

Ленні Раш — «Я при своєму розумі?»;

Деніел Редкліфф — «Дивний: Історія Ела Янковича».

Найкращий телевізійний фільм:

«Будинок»;

«Життя та смерть на складі»;

«Я існую: Рут».

Церемонія нагородження премією BAFTA TV Awards відбудеться 14 травня 2023 року.