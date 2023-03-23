Фільми й новини про війну в Україні увійшли до списку номінантів на премію BAFTA TV Awards-2023

Премія Британської академії в галузі телебачення (BAFTA TV Awards) оголосила цьогорічних номінантів. До списку потрапили проєкти, які висвітлюють війну в Україні, пише The Guardian.
Події в Україні потрапили в номінацію «Найкраще висвітлення новин» — тут відзначили роботу одразу двох новинних телепрограм:
- Росія вторглася в Україну (BBC News at 10: Russia Invades Ukraine) телеканалу BBC One;
- Наживо з Києва (Channel 4 News: Live in Kyiv) телеканалу Channel 4.
У категорії «Поточні події» представлено документальний фільм «Маріуполь: історії людей», який вийшов у програмі Panorama на телеканалі BBC One. Картина Робіна Барнвелла розповідає про те, як процвітаюче українське місто перетворилося на руїни. У стрічці своїми історіями діляться мешканці Маріуполя.
Також у категорії «Подія наживо» є благодійний концерт Concert for Ukraine, у якому брали участь Snow Patrol, Ед Ширан, Том Оделл, Біллі Айліш, Manic Street Preachers, Камілла Кабелло, Палома Фейт, Джамала та інші. За результатами концерту вдалося зібрати $16 млн допомоги для України.
Найкращий драматичний серіал:
- «Змова сестер Гарві» / Bad Sisters;
- «Нічні виклики» / The Responder;
- «Шервуд» / Sherwood;
- «Загублений» / Somewhere Boy.
Найкращий мінісеріал:
- «Шпигун серед друзів» / A Spy Among Friends;
- «Настрій» / Mood;
- «Злодій, його дружина та каное» / The Thief, His Wife and the Canoe;
- «Буде боляче» / This Is Going to Hurt.
Найкращий міжнародний серіал:
- «Ведмідь» / The Bear;
- «Монстр: Історія Джеффрі Дамера» / Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story;
- «Венздей» / Wednesday;
- «Оссекін» / Oussekine;
- «Патінко» / Pachinko;
- «Білий лотос» / The White Lotus.
Найкраща актриса:
- Сара Ланкашир — «Джулія»;
- Вікі МакКлюр — «Без гріха»;
- Біллі Пайпер — «Я ненавиджу Сьюзі»;
- Максін Пік — «Енн»;
- Імельда Стонтон — «Корона»;
- Кейт Вінслет — «Я існую: Рут».
Найкращий актор:
- Кілліан Мерфі — «Гострі картузи»;
- Гері Олдман — «Повільні коні»;
- Часник Спенсер — «Англійка»;
- Бен Вішоу — «Буде боляче»;
- Мартін Фріман — «Нічні виклики»;
- Терон Еджертон — «Чорний птах».
Найкращий жіночий комедійний перформанс:
- Тадж Атвал — «Повсталий з пекла»;
- Люсі Бомонт — «Знайомство з Річардсонами»;
- Натасія Деметріу — «Еллі та Наташа»;
- Дейзі Мей Купер — «Я при своєму розумі?»;
- Шивон МакСуїні — «Дівчата з Деррі»;
- Даяна Морган — «Канк на Землі».
Найкращий чоловічий комедійний перформанс:
- Метт Беррі — «Чим ми зайняті в тіні»;
- Джозеф Гілган — «Голяк»;
- Стівен Мерчант — «Порушники»;
- Джон Пойнтінг — «Великі хлопчики»;
- Ленні Раш — «Я при своєму розумі?»;
- Деніел Редкліфф — «Дивний: Історія Ела Янковича».
Найкращий телевізійний фільм:
- «Будинок»;
- «Життя та смерть на складі»;
- «Я існую: Рут».
Церемонія нагородження премією BAFTA TV Awards відбудеться 14 травня 2023 року.