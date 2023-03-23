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Фільми й новини про війну в Україні увійшли до списку номінантів на премію BAFTA TV Awards-2023

Автор:
Софія Телішевська
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Премія Британської академії в галузі телебачення (BAFTA TV Awards) оголосила цьогорічних номінантів. До списку потрапили проєкти, які висвітлюють війну в Україні, пише The Guardian.

Події в Україні потрапили в номінацію «Найкраще висвітлення новин» — тут відзначили роботу одразу двох новинних телепрограм:

  • Росія вторглася в Україну (BBC News at 10: Russia Invades Ukraine) телеканалу BBC One;
  • Наживо з Києва (Channel 4 News: Live in Kyiv) телеканалу Channel 4.

У категорії «Поточні події» представлено документальний фільм «Маріуполь: історії людей», який вийшов у програмі Panorama на телеканалі BBC One. Картина Робіна Барнвелла розповідає про те, як процвітаюче українське місто перетворилося на руїни. У стрічці своїми історіями діляться мешканці Маріуполя.

Також у категорії «Подія наживо» є благодійний концерт Concert for Ukraine, у якому брали участь Snow Patrol, Ед Ширан, Том Оделл, Біллі Айліш, Manic Street Preachers, Камілла Кабелло, Палома Фейт, Джамала та інші. За результатами концерту вдалося зібрати $16 млн допомоги для України.

Найкращий драматичний серіал:

  • «Змова сестер Гарві» / Bad Sisters;
  • «Нічні виклики» / The Responder;
  • «Шервуд» / Sherwood;
  • «Загублений» / Somewhere Boy.

Найкращий мінісеріал:

  • «Шпигун серед друзів» / A Spy Among Friends;
  • «Настрій» / Mood;
  • «Злодій, його дружина та каное» / The Thief, His Wife and the Canoe;
  • «Буде боляче» / This Is Going to Hurt.

Найкращий міжнародний серіал:

  • «Ведмідь» / The Bear;
  • «Монстр: Історія Джеффрі Дамера» / Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story;
  • «Венздей» / Wednesday;
  • «Оссекін» / Oussekine;
  • «Патінко» / Pachinko;
  • «Білий лотос» / The White Lotus.

Найкраща актриса:

  • Сара Ланкашир — «Джулія»;
  • Вікі МакКлюр — «Без гріха»;
  • Біллі Пайпер — «Я ненавиджу Сьюзі»;
  • Максін Пік — «Енн»;
  • Імельда Стонтон — «Корона»;
  • Кейт Вінслет — «Я існую: Рут».

Найкращий актор:

  • Кілліан Мерфі — «Гострі картузи»;
  • Гері Олдман — «Повільні коні»;
  • Часник Спенсер — «Англійка»;
  • Бен Вішоу — «Буде боляче»;
  • Мартін Фріман — «Нічні виклики»;
  • Терон Еджертон — «Чорний птах».

Найкращий жіночий комедійний перформанс:

  • Тадж Атвал — «Повсталий з пекла»;
  • Люсі Бомонт — «Знайомство з Річардсонами»;
  • Натасія Деметріу — «Еллі та Наташа»;
  • Дейзі Мей Купер — «Я при своєму розумі?»;
  • Шивон МакСуїні — «Дівчата з Деррі»;
  • Даяна Морган — «Канк на Землі».

Найкращий чоловічий комедійний перформанс:

  • Метт Беррі — «Чим ми зайняті в тіні»;
  • Джозеф Гілган — «Голяк»;
  • Стівен Мерчант — «Порушники»;
  • Джон Пойнтінг — «Великі хлопчики»;
  • Ленні Раш — «Я при своєму розумі?»;
  • Деніел Редкліфф — «Дивний: Історія Ела Янковича».

Найкращий телевізійний фільм:

  • «Будинок»;
  • «Життя та смерть на складі»;
  • «Я існую: Рут».

Церемонія нагородження премією BAFTA TV Awards відбудеться 14 травня 2023 року.