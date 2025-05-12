Зеленський вперше поспілкувався з Папою Римським Львом XIV і запросив його в Україну

Володимир Зеленський провів першу розмову з Папою Римським Львом XIV. Він назвав її «теплою та справді предметною».
Президент України подякував понтифіку за підтримку держави й українців. Він також пригадав слова Папи про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру та звільнення полонених.
«Говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин», — додав Зеленський.
Крім того, президент поінформував Льва XIV про домовленість України й партнерів про те, що 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. І підтвердив, що Київ готовий до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, а також очікує на відповідні кроки з боку Москви.
«Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», — каже президент.
- У травні 2025 року 267-м Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево зі США. Він узяв імʼя Лев XIV і став першим американським понтифіком в історії.