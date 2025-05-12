Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Ось чому

Через причетність російських спецслужб до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві Польща закриває генеральне консульство Росії у Кракові.
Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
У генконсульстві Росії поки що не опублікували реакцію на те, що його закривають.
Польські слідчі зʼясували, що масштабна пожежа в торговому центрі Marywilska, яка сталася 12 травня 2024 року, була виконана на замовлення спецслужб РФ. Частину виконавців уже затримали, решту ідентифікували й шукають. Відомо, що підпал координувала людина, яка перебуває у Росії.
- У жовтні 2024 року Польща закрила консульство РФ у Познані після того, як Росія спробувала вчинити диверсію на польській території.
- Повномасштабна війна РФ проти України підвела напружені відносини між Варшавою та Москвою до нового мінімуму. Польща звинувачує Росію в спробі дестабілізувати країну за допомогою дезінформаційних кампаній та шпигунства. Москва називає позицію Варшави щодо себе «ворожою».