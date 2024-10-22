Польща закриває консульство РФ у Познані

Польща закриває генеральне консульство РФ у Познані, а його персонал оголосили персонами нон грата.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, це сталося після того, як Росія спробувала вчинити диверсію на території Польщі.

«Росія веде гібридну війну. Це спроба диверсії на території Польщі. Як міністра закордонних справ, мій обов’язок — рішуче відреагувати. Першим кроком є ​​закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Захищаємо Республіку, захищаємо поляків», — заявив він.

Сікорський зазначив, що спроба диверсії була не одна, і такі дії ще можуть повторюватись. За даними прокуратури, провокували і контролювали спроби диверсії російські структури.