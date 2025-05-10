Медіа: Німецький уряд знову приховуватиме деталі пакетів зброї для України

Новий уряд Німеччини вирішив приховати деталі нових пакетів військової допомоги для України.

Про це пишуть німецькі медіа Der Spiegel та DPA.

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Урядові джерела DPA вважають, що уряд Німеччини значно скоротить комунікації про поставки зброї в майбутньому.

Головна мета — позбавити Росію військової переваги у війні в Україні. Це частина тактики ведення війни, спрямована на зменшення публічних обговорень щодо поставок зброї, зазначають журналісти.

На початку повномасштабного вторгнення уряд тодішнього канцлера Олафа Шольца мінімально повідомляв про військову допомогу, яку Німеччина передавала Україні. Це тривало близько чотирьох місяців. А вже в червні 2022 року, під тиском громадськості, уряд Німеччини вирішив опублікувати в інтернеті детальний список усієї наданої зброї. Востаннє сторінку оновлювали 6 травня, в день призначення нового федерального уряду.

Під час візиту нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Парижу, лідер Франції Емманюель Макрон сказав про передачу Україні далекобійних ракет Taurus:

«Ми будемо прозорими з українцями, ми задовольнятимемо їхні потреби, але ми будемо говорити про це якомога менше», — сказав він. Макрон пояснив, що через публічні заяви про передачу зброї може дізнатись і російська армія.