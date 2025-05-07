Снаряди до ППО IRIS-T, гаубиці і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Ось що скоро отримають Сили оборони України:
- 66 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
- боєприпаси для бойових танків Leopard 2;
- чотири кінетичні оборонні машини;
- 38 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
- ракета для системи ППО IRIS-T SLM;
- три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 27 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
- 70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;
- 150 ударних дронів HF-1;
- десять надводних дронів;
- шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
- чотири машини для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
- два мінних трали;
- 41 наземний радар спостереження;
- 187 лазерних далекомірів;
- 92 інфрачервоні біноклі;
- три прикордонні патрульні автомобілі;
- 55 підводних буксирувальних пристроїв;
- 917 протитанкових гранатометів RGW 90;
- 3 769 штурмових гвинтівок G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556.
Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.
Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.
- У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.