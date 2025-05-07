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Снаряди до ППО IRIS-T, гаубиці і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Автор:
Ліза Бровко
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що скоро отримають Сили оборони України:

  • 66 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
  • боєприпаси для бойових танків Leopard 2;
  • чотири кінетичні оборонні машини;
  • 38 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
  • ракета для системи ППО IRIS-T SLM;
  • три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
  • 27 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
  • 1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
  • 70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;
  • 150 ударних дронів HF-1;
  • десять надводних дронів;
  • шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • чотири машини для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
  • два мінних трали;
  • 41 наземний радар спостереження;
  • 187 лазерних далекомірів;
  • 92 інфрачервоні біноклі;
  • три прикордонні патрульні автомобілі;
  • 55 підводних буксирувальних пристроїв;
  • 917 протитанкових гранатометів RGW 90;
  • 3 769 штурмових гвинтівок G3;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556.

Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.