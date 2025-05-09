У Британії назвали троянду на честь принцеси Уельської. Ось яка вона

Королівське садівниче товариство виростило троянди, які назвали на честь принцеси Уельської Кейт Міддлтон — Catherine’s Rose. Гроші від продажу троянд підуть на допомогу пацієнтам, які борються з раком.
Королівське садівниче товариство назвало квітку на честь принцеси, бо хоче підвищити обізнаність людей про те, як важливо проводити час на природі — серед зелені і квітів. Це сприяє психічному, фізичному і духовному добробуту.
Коралово-рожева троянда флорибунда має аромат рахат-лукуму і манго. На одному суцвітті росте до 15 квіток, кожна квітка завбільшки 8—12 сантиметрів. Її запускають у продаж 9 травня.
З кожної проданої троянди £5 передаватимуть Королівській благодійній організації боротьби з раком у Марсдені.
- У березні 2024 року Кейт Міддлтон повідомила, що їй діагностували рак. Перед цим вона на кілька місяців зникла з публічного простору і певний час провела в лікарні. Тип онкологічного захворювання вона залишила в таємниці. У червні того ж року Кейт Міддлтон вперше зʼявилася на публіці після оголошення про хворобу на рак. А у вересні оголосила, що завершила курс хіміотерапії.