У Британії назвали троянду на честь принцеси Уельської. Ось яка вона

Королівське садівниче товариство виростило троянди, які назвали на честь принцеси Уельської Кейт Міддлтон — Catherine’s Rose. Гроші від продажу троянд підуть на допомогу пацієнтам, які борються з раком.

Королівське садівниче товариство назвало квітку на честь принцеси, бо хоче підвищити обізнаність людей про те, як важливо проводити час на природі — серед зелені і квітів. Це сприяє психічному, фізичному і духовному добробуту.

Коралово-рожева троянда флорибунда має аромат рахат-лукуму і манго. На одному суцвітті росте до 15 квіток, кожна квітка завбільшки 8—12 сантиметрів. Її запускають у продаж 9 травня.

З кожної проданої троянди £5 передаватимуть Королівській благодійній організації боротьби з раком у Марсдені.