Кейт Міддлтон вперше зʼявилася на публіці після оголошення про хворобу на рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон в суботу, 15 червня, вперше зʼявилася на публіці після оголошення, що в неї діагностували рак.

Принцеса разом з чоловіком, принцом Вільямом, відвідала щорічний військовий парад на честь дня народження короля Trooping the Colour. Кейт прибула в кінному екіпажі з Букінгемського палацу разом з дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та 6-річним принцом Луї.

Поява принцеси на публіці є важливою новиною для Великої Британії, але це не означає, що Кейт повернеться до постійних публічних обовʼязків.

У пʼятницю, 14 червня, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма принцеса Уельська Кейт повідомила, що її лікування від онкологічного захворювання просувається успішно. Тоді вона й анонсувала свою участь у Trooping the Colour. Це її перша поява після госпіталізації наприкінці 2023 року, коли їй зробили операцію на черевній порожнині.

«Я успішно рухаюся вперед. Як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, трапляються добрі дні та погані. У погані дні відчуваєш слабкість, втому і доводиться давати відпочинок своєму тілу. У добрі дні почуваєшся сильнішим і хочеться витягти максимум зі свого доброго самопочуття», — писала Кейт в X.