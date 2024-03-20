На черговому фото королівської родини виявили фотошоп

Фотоагентство Getty Images заявило, що офіційна фотографія покійної королеви Єлизавети II з її онуками та правнуками зазнала цифрової обробки. Знімок зробила принцеса Уельська Кейт Міддлтон, у квітні минулого року його оприлюднив Кенсінгтонський палац. Це вже друге створене за участю принцеси фото, яке викликає резонанс через застосування фотошопу.

У палаці написали, що це фото зробила Кейт у замку Балморал у Шотландії за кілька місяців до смерті королеви. Втім зафіксовані сліди фотошопу можуть свідчити про те, що зображення є склейкою різних знімків.

Американський телеканал CNN також провів аналіз фото та виявив ознаки цифрової обробки у 19 місцях. Кенсінгтонський палац відмовився надати коментар.

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Серед іншого помітили, що світло по-різному падає на всіх учасників фотографії, візерунок лівого рукава принца Джорджа та волосся принцеси Шарлотти на її правому плечі розмиті. Також нечітка права частина спідниці королеви, деінде зміщений візерунок дивана.

Що передувало

Кенсінгтонський палац до Дня матері 10 березня опублікував фото Кейт Міддлтон з її трьома дітьми — принцесою Шарлоттою, принцами Луї та Джорджем. Це була перша за тривалий час офіційна фотографія принцеси — у січні Кейт потрапила до лікарні, де перенесла складну операцію на черевній порожнині.

Відтоді вона жодного разу не зʼявлялася на публіці, що викликало побоювання серед громадськості щодо стану принцеси. Фотографія мала би покласти край спекуляціям і теоріям змови про здоровʼя та місцезнаходження Кейт.

Проте згодом на знімку помітили сліди фотошопу. Через це найбільші міжнародні фотоагентства Associated Press, Agence France-Presse, Reuters та Getty видалили це зображення зі своїх фотобанків. Агентства мають суворі вказівки щодо редагування фотографій та зазвичай дозволяють лише знімки з незначним ретушуванням.

Відредаговані ділянки обведені червоним AFP

За це принцесі Уельській Кейт Міддлтон минулого тижня довелося вибачатися.

«Як більшість фотографів-аматорів, я іноді експериментую з редагуванням. Я хотіла би перепросити за будь-які непорозуміння, що їх спричинила сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора. Сподіваюся, всі щасливо відсвяткували День матері. К.», — йдеться в заяві принцеси на сторінці Кенсінгтонського палацу в соцмережі X.

У своєму короткому вибаченні вона не пояснила, ані чому редагувала фотографії, ані чому Кенсінгтонський палац не попередив фотоагентства про фотошоп знімків.

Ця ситуація не лише загрожує збентеженням за членів королівської сімʼї або непорозуміннями у суспільстві. Сліди фотошопу на знімку покійної королеви з онуками та правнуками вчергове ставлять під сумнів благонадійність королівської сімʼї та підривають довіру фотоагентств, оскільки королівська родина проявила себе, як потенційного розповсюджувача дезінформації.

Щодо стану здоровʼя чи місцезнаходження Кейт Міддлтон, то, здається, майже всі спекуляції зняті — у суботу її разом з принцом Вільямом помітили та сфотографували біля фермерського магазину неподалік від їхнього дому.

The Sun/MEGA

Також 11 березня принцесу сфотографували в її автомобілі, коли вона виїжджала з приватної зустріч у Віндзорському замку.