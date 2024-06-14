Кейт Міддлтон вперше візьме участь у публічному заході після виявлення у неї раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше після виявлення в неї раку візьме участь у публічному заході. Вона відвідає церемонію з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

Про це вона написала в X.

Кейт розповіла, що досягає значних успіхів у лікуванні, водночас у неї «бувають хороші й погані дні».

«У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і повинні дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви почуваєтеся сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття», — написала вона.

За словами Кейт, її лікування триватиме ще принаймні кілька місяців.

«У дні, коли я почуваюся досить добре, я з радістю беру участь у шкільному житті, витрачаю особистий час на речі, які дають мені енергію і позитив, а також починаю трохи працювати вдома», — зазначила принцеса Уельська.

Кейт додала, що чекає можливості відвідати парад на честь дня народження короля Чарльза III на цих вихідних із родиною і сподівається взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа.