Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, у якої діагностували рак, завершила курс хіміотерапії.

«Останні девʼять місяців були неймовірно важкими для нас як сімʼї. Життя, яке ви знаєте, може змінитися миттєво, і нам довелося знайти спосіб переміщатися в бурхливих водах і по невідомій дорозі. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих», — написала вона й додала, що закінчення хіміотерапії — це полегшення.

За її словами, вона зараз зосереджена на тому, щоб не допустити рецидиву. Її шлях до повного одужання триває. Кейт Міддлтон чекає на повернення до роботи та планує кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли матиме змогу їх провести.

«Незважаючи на все, що відбулося до того, я вступаю в цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя», — наголосила принцеса.

Також вона додала, що залишається пліч-о-пліч з усіма, хто продовжує боротися з раком.