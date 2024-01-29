Король Великої Британії Чарльз III покинув лондонську лікарню після лікування простати

Король Великої Британії Чарльз III покинув приватну лікарню London Clinic після трьох днів лікування збільшення простати.

Про це повідомляє BBC.

У Букінгемському палаці заявили, що королю доведеться відкласти свої публічні виступи на час відновлення. Лікарі кажуть, що йому на це знадобиться від 4 до 6 тижнів.

Лікування не настільки серйозне, щоб вносити будь-які конституційні зміни в роль короля як глави держави. Немає потреби в державних радниках, які могли б замінити монарха на час хвороби.

За даними Національної служби охорони здоровʼя Великої Британії, короля лікували від доброякісної пухлини простати, яка не є раковою і є поширеним захворюванням у літніх чоловіків. Приблизно кожен третій чоловік старше 50 років має деякі симптоми збільшення передміхурової залози.

Коли оголосили діагноз короля, вебсайт Національної служби охорони здоровʼя зафіксував сплеск пошукових запитів про збільшення простати. Чарльз «зрадів, дізнавшись, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості про здоровʼя»

Раніше Кетрін, принцеса Уельська, покинула ту саму лікарню майже через два тижні після операції на черевній порожнині. Точний характер операції не розкривають, але вона досить серйозна.

Кетрін не зʼявлялася на публіці з Різдва, потрапила в лікарню і залишила її непоміченою. Очікується, що вона одужуватиме ще місяць удома.

Король відвідав 42-річну Кетрін у лікарні перед тим, як йому зробили операцію на простаті в пʼятницю.