Зеленський ввів санкції проти людей і компаній із Росії, Ірану, Гонконгу та Узбекистану

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 58 громадян Росії та 74 компаній.
Про це йдеться в указі президента № 301/2025.
Під санкції потрапили 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом. Серед них — Арзамаське дослідно-конструкторське бюро «Імпульс», виробниче обʼєднання «Форт», науково-дослідний інститут технічних систем «Сінвент», Самарський металургійний завод та інші.
А також три компанії з Ірану — Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh і Pishro Sanat Aseman, з Узбекистану — Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose і Ферганський хімічний завод, і з Гонконгу — Smart Kit Technology Limited.
В указі не зазначають причин введення санкцій проти цих компаній, але Україна раніше звинувачувала Китай та Іран у підтримці воєнних зусиль Росії.
Також санкції ввели проти Гранта Акопова — керівника низки великих виробництв, інжинірингових і консалтингових структур, зокрема з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Росії. А ще проти Петра Ващенка — гендиректора інженерного центру «Уніматік», одного з найбільших в РФ виробників і постачальників металообробних верстатів.
- 12 квітня, Зеленський ввів у дію нові санкції проти повʼязаних з Росією експосадовців. Серед них — колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов і колишній міністр економіки, колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв.