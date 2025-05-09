Зеленський ввів санкції проти людей і компаній із Росії, Ірану, Гонконгу та Узбекистану

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 58 громадян Росії та 74 компаній.

Про це йдеться в указі президента № 301/2025.

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Під санкції потрапили 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом. Серед них — Арзамаське дослідно-конструкторське бюро «Імпульс», виробниче обʼєднання «Форт», науково-дослідний інститут технічних систем «Сінвент», Самарський металургійний завод та інші.

А також три компанії з Ірану — Alvand Motorbuilding Industries, Bonyan Danesh Shargh і Pishro Sanat Aseman, з Узбекистану — Mercury Renaissance, Raw Materials Cellulose і Ферганський хімічний завод, і з Гонконгу — Smart Kit Technology Limited.

В указі не зазначають причин введення санкцій проти цих компаній, але Україна раніше звинувачувала Китай та Іран у підтримці воєнних зусиль Росії.

Також санкції ввели проти Гранта Акопова — керівника низки великих виробництв, інжинірингових і консалтингових структур, зокрема з технічного переозброєння машинобудівних підприємств Росії. А ще проти Петра Ващенка — гендиректора інженерного центру «Уніматік», одного з найбільших в РФ виробників і постачальників металообробних верстатів.