Reuters: Росія і США обговорюють варіанти відновлення поставок російського газу в Європу

Представники США і Росії провели переговори про те, як Вашингтон може допомогти відновити продаж російського газу до Європи.
Про це пише Reuters із посиланням на вісім поінформованих джерел.
За словами співрозмовників агентства, відновлення ролі Москви на газовому ринку Європейського Союзу може сприяти закріпленню мирної угоди з лідером РФ Володимиром Путіним. Участь США у відновленні газових поставок може допомогти Росії подолати «політичний опір» у Європі, а Вашингтону — контролювати обсяги поставок.
Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирило Дмитрієв обговорювали питання поставок газу під час переговорів про припинення російсько-української війни, кажуть два джерела Reuters.
Під час переговорів між США і Росією обговорювали, зокрема, участь інвесторів зі США в проєктах, повʼязаних із газогоном «Північний потік» або з «Газпромом». Також компанії США могли би виступати як покупці — купувати газ у «Газпрому» і постачати його до Європи, зокрема до Німеччини. Це б зменшило політичний опір європейських країн у питанні відновлення постачання російського газу.
«Газпром» розглядає можливість запропонувати німецьким компаніям короткострокові контракти на 24 місяці зі значними знижками, замість традиційних багаторічних угод. Однак існують численні перешкоді цій ідеї — судові позови через порушення попередніх контрактів, а деякі трубопроводи, що проходять територією України, пошкоджені війною.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на частку російського трубопровідного газу припадало близько 40% від загального обсягу поставок газу в Євросоюз — найбільшим імпортером була Німеччина. У 2024 році ця частка становила близько 10% від загального обсягу поставок. Але в січні 2025 року вона скоротилася вдвічі після того, як Україна припинила транзит російського газу.
Єдиний газогін, через який російський газ надходить до ЄС, це «Турецький потік». Через нього газ отримує Угорщина.
- Наприкінці січня 2025 року Financial Times писала, що посадовці в Євросоюзі почали обговорювати, чи варто країнам ЄС відновити закупівлю російського трубопровідного газу в рамках потенційної угоди щодо України. Три джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили, що ідею схвалили деякі чиновники в Німеччині та Угорщині. Пропозицію також підтримали в деяких країнах Євросоюзу, які розглядають це як можливість знизити вартість енергоносіїв у Європі. При цьому пропозиція відновити постачання газу з Росії «розлютила» чиновників у Брюсселі та в деяких країнах Східної Європи.
- На початку травня Єврокомісія показала план повної відмови від російських енергоносіїв. Нова стратегія передбачає поступову відмову від російських нафти, газу та ядерної енергії до 2027 року.