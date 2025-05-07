Угода не стосується Ізраїлю. Хусити зреагували на заяву Трампа про взаємне припинення ударів

Договір хуситів зі США про взаємне припинення ударів не стосується Ізраїлю.



Про це Reuters сказав головний переговірник хуситів Мохаммед Абдулсалам.

«Угода жодним чином не стосується Ізраїлю. Оскільки вони [США] оголосили про припинення [ударів], вони справді зобовʼязані це зробити. Наша позиція була самообороною, тому ми зупинимося», — заявив він.

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Голова Верховного революційного комітету хуситів у Ємені Мохаммед Алі аль Хусі заявив, що рішення США припинити військові удари по території Ємену спочатку перевірятимуть на місці. За його словами, операції хуситів спрямовані на підтримку Гази, а можливе перемирʼя зі Сполученими Штатами не означає припинення атак на Ізраїль. Про це пише France24.

Тим часом телеканал «Аль Масіра» передає, що лідер Вищої політичної ради хуситів Махді аль Машат підтвердив — повʼязаний з Іраном рух продовжить ракетні атаки на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Він звернувся до громадян Ізраїлю із закликом залишатися в укриттях або залишати країну, зазначивши, що ізраїльський уряд більше не здатен гарантувати їхню безпеку.

Аль Машат наголосив, що Ємен не відмовиться від своєї позиції підтримувати палестинців, допоки не припиниться агресія та не буде знято блокаду сектора Гази.

Напередодні, 6 травня, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять бомбардування хуситів у Ємені після того, як угруповання погодилося припинити атакувати кораблі в Червоному морі.

Після цього міністр закордонних справ Оману Бадр аль Бусаїді повідомив, що США та єменські хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману.

«У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства і безперешкодний рух міжнародних комерційних суден», — сказав він.

Водночас в угрупованні хуситів заявили, що прямих контактів зі США не було, повідомляє Al Mayadeen.