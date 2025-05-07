Угода не стосується Ізраїлю. Хусити зреагували на заяву Трампа про взаємне припинення ударів

Договір хуситів зі США про взаємне припинення ударів не стосується Ізраїлю.
Про це Reuters сказав головний переговірник хуситів Мохаммед Абдулсалам.
«Угода жодним чином не стосується Ізраїлю. Оскільки вони [США] оголосили про припинення [ударів], вони справді зобовʼязані це зробити. Наша позиція була самообороною, тому ми зупинимося», — заявив він.
Голова Верховного революційного комітету хуситів у Ємені Мохаммед Алі аль Хусі заявив, що рішення США припинити військові удари по території Ємену спочатку перевірятимуть на місці. За його словами, операції хуситів спрямовані на підтримку Гази, а можливе перемирʼя зі Сполученими Штатами не означає припинення атак на Ізраїль. Про це пише France24.
Тим часом телеканал «Аль Масіра» передає, що лідер Вищої політичної ради хуситів Махді аль Машат підтвердив — повʼязаний з Іраном рух продовжить ракетні атаки на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Він звернувся до громадян Ізраїлю із закликом залишатися в укриттях або залишати країну, зазначивши, що ізраїльський уряд більше не здатен гарантувати їхню безпеку.
Аль Машат наголосив, що Ємен не відмовиться від своєї позиції підтримувати палестинців, допоки не припиниться агресія та не буде знято блокаду сектора Гази.
Напередодні, 6 травня, президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять бомбардування хуситів у Ємені після того, як угруповання погодилося припинити атакувати кораблі в Червоному морі.
Після цього міністр закордонних справ Оману Бадр аль Бусаїді повідомив, що США та єменські хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману.
«У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства і безперешкодний рух міжнародних комерційних суден», — сказав він.
Водночас в угрупованні хуситів заявили, що прямих контактів зі США не було, повідомляє Al Mayadeen.
Що передувало
Атаки хуситів на кораблі тривали з кінця 2023 року — через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це збільшило час доставки, підвищило ціну і тарифи.
Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі.
Однак 19 лютого цього року хусити випустили ракету класу «земля — повітря» по літаку ВПС США F-16, що пролітав над Червоним морем, але не влучили, повідомляв Fox News. Того ж дня, за даними каналу, хусити атакували американський військовий безпілотник MQ-9 Reaper, який літав над Єменом за межами контрольованих хуситами районів.
У середині березня Трамп віддав наказ Збройним силам США «розпочати рішучі й потужні воєнні дії» проти хуситів у Ємені.
- Днями єменські хусити атакували балістичними ракетами Ізраїль, одна з них упала в районі аеропорту Бен-Гуріон. Постраждали шість людей.
- А вже 5 травня Армія оборони Ізраїлю атакувала інфраструктуру хуситів у Ємені — морський порт Ходейда і бетонний завод «Баджіл». Це назвали відповіддю на удари єменських хуситів по Ізраїлю. Наступного дня під ударом був аеропорт Сани — столиці Ємену.