Міжнародна федерація фехтування допустила росіян до змагань

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян і білорусів до участі в командних змаганнях у нейтральному статусі.

Про це йдеться у пресрелізі FIE.

«Нейтральні команди, до складу яких увійдуть спортсмени, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, матимуть право брати участь у командних змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з Чемпіонату Європи серед дорослих 2025 року. Нейтральні команди виступатимуть під прапором FIE», — наголосили в релізі.

Першим змаганням, на яке допустять таких спортсменів, стане Чемпіонат Європи 2025, який пройде в італійському місті Генуя з 14 до 19 червня.

Раніше на міжнародних турнірах росіяни мали право брати участь в особистих змаганнях, також допускали участь російських команд юніорів.