МОК хоче повернути росіян на зимові Олімпійські ігри — 2026. Хто допомагає їм повернутись у великий спорт?

Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх
Джерела шведського телеканалу SVT sport кажуть, що МОК звернувся до федерацій зимових видів спорту і наполіг на тому, щоб вони дозволили росіянам і білорусам виступати на турнірах у «нейтральному» статусі.
Якщо росіяни й білоруси отримають цей дозвіл, то зможуть пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Італії у 2026 році. Вони змагатимуться без прапора, гімну і національних символів. МОК не рекомендує допускати до змагань чинних військовослужбовців російської армії, членів силових структур та спортсменів, які підтримали війну.
Дві організації вже дозволили «нейтральним» спортсменам взяти участь у відбіркових змаганнях, а це 26 ковзанярів і 5 скі-альпіністів. Одна з них — 33-річна альпіністка Варвара Прохорова. Вона прапорщик Збройних сил РФ і член ЦСКА, організації, що підпорядковується Міністерству оборони РФ, тренує військових і публічно підтримує війну. У грудні Прохорова здобула кубок за перемогу у лижних марафонах Russialoppet. На грамоті, яку вона отримала, — карта Росії, до якої входять окуповані території України.
Федерації, відповідальні за змагання з біатлону і хокею, заборонили участь «нейтральних» спортсменів. Решта організацій «поки не розглядають можливість їхньої участі», але на засіданнях обговорюють це питання. Наприклад, президент Міжнародної федерації лижного спорту вважає, що росіяни і білоруси все-таки мають взяти участь у змаганнях.
Росіяни в МОК, які допомагають повернути російських спортсменів
У березні 2025 року 77-річного тенісиста Шаміля Тарпіщева переобрали членом МОК, він працює в Olympism365 — комісії, яка радить сесії МОК, виконавчій раді та президентці, як досягти «позитивного соціального впливу спорту та олімпізму».
У Росії Тарпіщев — президент Федерації тенісу і член ради при президенті з фізичної культури і спорту. У жовтні 2022 року він підтримав мобілізацію в Росії — сказав, що створити добровольчі загони з професійних російських спортсменів — гарна ідея. У 2023 році президент Володимир Зеленський ввів проти нього санкції.
У серпні 2024 року Дитяча міжнародна академія тенісу Шаміля Тарпіщева, якою він керує, провела майстер-клас для «учасників СВО», які проходили реабілітацію. Місяць потому в академії запустили річний курс тренувань з тенісу для російських бійців з інвалідністю. Новини про ці заняття публікує офіційний сайт Федерації тенісу Росії, якою також керує Тарпіщев.
Нейтральний статус росіян на Олімпійських іграх Тарпіщев вважає формальністю, бо «все одно всі знають, що вони — росіяни». За його словами, на змаганнях з російськими тенісистами «дружать всі і навіть українці» — попри «складні часи». Питання, чи повернуть росіянам право виступати під своїм прапором, він називає «творчим і обговорюваним». Спершу потрібно відновити повноваження Олімпійського комітету Росії, вважає він. Цю ідею Тарпіщев просуває в МОК.
54-річний Олександр Попов і 90-річний Віталій Смірнов — почесні члени МОК. Вони не можуть голосувати на сесіях комітету, але можуть брати в них участь і просувати свої ідеї. У 2023 році президент Володимир Зеленський ввів проти них санкції.
Смірнов вважає, що американці зацікавлені у тому, щоб Росія взяла участь в Олімпійських іграх. І поєдинок між США і Росією — стане головною родзинкою змагань. Цю ідею він просуває в МОК.
Попов у жовтні 2022 року організував чемпіонат з плавання для Росгвардії та силових структур і взяв у ньому участь. Він принципово не бере участі в засіданнях комітету, бо вважає принизливим те, що росіянам дозволено змагатися лише під нейтральним прапором. Він повернеться лише після того, як організація перепросить і скасує це правило.