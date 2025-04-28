МОК хоче повернути росіян на зимові Олімпійські ігри — 2026. Хто допомагає їм повернутись у великий спорт?

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Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх

Джерела шведського телеканалу SVT sport кажуть, що МОК звернувся до федерацій зимових видів спорту і наполіг на тому, щоб вони дозволили росіянам і білорусам виступати на турнірах у «нейтральному» статусі.

Якщо росіяни й білоруси отримають цей дозвіл, то зможуть пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Італії у 2026 році. Вони змагатимуться без прапора, гімну і національних символів. МОК не рекомендує допускати до змагань чинних військовослужбовців російської армії, членів силових структур та спортсменів, які підтримали війну.

Дві організації вже дозволили «нейтральним» спортсменам взяти участь у відбіркових змаганнях, а це 26 ковзанярів і 5 скі-альпіністів. Одна з них — 33-річна альпіністка Варвара Прохорова. Вона прапорщик Збройних сил РФ і член ЦСКА, організації, що підпорядковується Міністерству оборони РФ, тренує військових і публічно підтримує війну. У грудні Прохорова здобула кубок за перемогу у лижних марафонах Russialoppet. На грамоті, яку вона отримала, — карта Росії, до якої входять окуповані території України.

Прапорщик Прохорова (друга ліворуч) на Фестивалі екстремальних видів спорту, 2016 рік. ВКонтакте Вона також спортсменка ЦСКА (на фото праворуч). ВКонтакте Прохорова (перша ліворуч) тримає грамоту за перемогу в лижних марафонах. На ній Крим, Запорізька, Херсонська, Луганська і Донецька області позначені російськими, грудень 2023 року. ВКонтакте Прапорщик Прохорова (друга ліворуч) на Фестивалі екстремальних видів спорту, 2016 рік. Вона також спортсменка ЦСКА (на фото праворуч). Прохорова (перша ліворуч) тримає грамоту за перемогу в лижних марафонах. На ній Крим, Запорізька, Херсонська, Луганська і Донецька області позначені російськими, грудень 2023 року. ВКонтакте

Федерації, відповідальні за змагання з біатлону і хокею, заборонили участь «нейтральних» спортсменів. Решта організацій «поки не розглядають можливість їхньої участі», але на засіданнях обговорюють це питання. Наприклад, президент Міжнародної федерації лижного спорту вважає, що росіяни і білоруси все-таки мають взяти участь у змаганнях.

Росіяни в МОК, які допомагають повернути російських спортсменів

У березні 2025 року 77-річного тенісиста Шаміля Тарпіщева переобрали членом МОК, він працює в Olympism365 — комісії, яка радить сесії МОК, виконавчій раді та президентці, як досягти «позитивного соціального впливу спорту та олімпізму».

Лідер Росії Володимир нагороджує Шаміля Тарпіщева орденом «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня в Кремлі, 2018 рік. Getty Images / «Бабель»

У Росії Тарпіщев — президент Федерації тенісу і член ради при президенті з фізичної культури і спорту. У жовтні 2022 року він підтримав мобілізацію в Росії — сказав, що створити добровольчі загони з професійних російських спортсменів — гарна ідея. У 2023 році президент Володимир Зеленський ввів проти нього санкції.

У серпні 2024 року Дитяча міжнародна академія тенісу Шаміля Тарпіщева, якою він керує, провела майстер-клас для «учасників СВО», які проходили реабілітацію. Місяць потому в академії запустили річний курс тренувань з тенісу для російських бійців з інвалідністю. Новини про ці заняття публікує офіційний сайт Федерації тенісу Росії, якою також керує Тарпіщев.

Сюжет з «бійцями СВО», які вчаться грати в теніс на реабілітації в Дитячій міжнародній академії тенісу Шаміля Тарпіщева.

Нейтральний статус росіян на Олімпійських іграх Тарпіщев вважає формальністю, бо «все одно всі знають, що вони — росіяни». За його словами, на змаганнях з російськими тенісистами «дружать всі і навіть українці» — попри «складні часи». Питання, чи повернуть росіянам право виступати під своїм прапором, він називає «творчим і обговорюваним». Спершу потрібно відновити повноваження Олімпійського комітету Росії, вважає він. Цю ідею Тарпіщев просуває в МОК.

54-річний Олександр Попов і 90-річний Віталій Смірнов — почесні члени МОК. Вони не можуть голосувати на сесіях комітету, але можуть брати в них участь і просувати свої ідеї. У 2023 році президент Володимир Зеленський ввів проти них санкції.