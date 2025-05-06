Трамп каже, що США припинять удари по хуситах — ті начебто погодились не атакувати кораблі в Червоному морі

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять бомбардування хуситів у Ємені після того, як угруповання погодилося припинити атакувати кораблі в Червоному морі.

Про це Трамп заявив під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, передає Reuters.

Трамп оголосив, що хусити заявили про своє небажання продовжувати бойові дії, але не уточнив подробиць цього повідомлення.

«Вони сказали: будь ласка, більше не бомбардуйте нас, і ми не будемо нападати на ваші кораблі», — сказав Трамп.

На запитання, за яких саме умов прозвучала ця заява хуситів, Трамп відповів, що почув це від «дуже-дуже хороших джерел».

Хусити поки що не дали жодної офіційної відповіді.

Що передувало

Атаки хуситів на кораблі тривали з кінця 2023 року — через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це збільшило час доставки, підвищило ціну і тарифи.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі.

Але 19 лютого цього року хусити випустили ракету класу «земля — повітря» по літаку ВПС США F-16, що пролітав над Червоним морем, але не влучили в літак, повідомляв Fox News. Того ж дня, за даними каналу, хусити атакували і американський військовий безпілотник MQ-9 Reaper, який літав над Єменом за межами контрольованих хуситами районів.

У середині березня Трамп віддав наказ Збройним силам США «розпочати рішучі й потужні військові дії» проти хуситів у Ємені.