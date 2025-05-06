Reuters: Військову допомогу Україні зупинили після усного наказу з Пентагону — Трамп про це спершу навіть не знав

Усний наказ про призупинення в лютому військової допомоги США для України надійшов з офісу міністра оборони Піта Гегсета — Білий дім про нього спершу навіть не знав.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела.

Приблизно через тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін, американські військові видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям, що базуються на авіабазі Довер у штаті Делавер та на американській базі в Обʼєднаних Арабських Еміратах, зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямували до України.

За лічені години на Вашингтон посипались запитання від українських чиновників і посадовців у Польщі, де координувалися поставки: хто і чому наказав зупинити поставки? Вищі посадовці з національної безпеки — у Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті — не змогли надати відповіді. Протягом тижня рейси відновили.

Згідно з даними TRANSCOM, які перевірив Reuters, усне розпорядження надійшло з офісу міністра оборони Піта Гегсета.

Призупинення поставок відбулося після того, як Трамп завершив 30 січня в Овальному кабінеті зустріч щодо України, в якій брали участь Гегсет та інші високопосадовці з національної безпеки. На зустрічі прозвучала ідея припинити допомогу Україні, але Трамп не дав жодних вказівок щодо цього. Джерела Reuters кажуть, що президент США не знав про подальший наказ Гегсета.

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У коментарі журналістам представники Білого дому стверджують, що Гегсет діяв відповідно до вказівки Трампа. Утім, у Білому домі не пояснили, чому, за словами джерел Reuters, провідні посадовці з питань нацбезпеки, які зазвичай беруть участь у процесі прийняття рішень, не були поінформовані про цей наказ і чому його так швидко скасували.

Згідно з даними, перевіреними Reuters, скасування рейсів коштувало TRANSCOM $2,2 мільйона.

Скасовані рейси мали перевозити озброєння, яке вже давно було схвалене адміністрацією Байдена та затверджене Конгресом.

Reuters не змогло зʼясувати, чи Гегсет або його команда розуміли, до чого призведе наказ, відданий TRANSCOM, або що цей наказ становитиме суттєву зміну в політиці США щодо України. Троє обізнаних із ситуацією джерел повідомили, що Гегсет неправильно витлумачив обговорення з президентом щодо політики стосовно України та постачання допомоги.