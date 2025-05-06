Ватикан відключить мобільний звʼязок на час конклаву, де обиратимуть нового Папу Римського

Ватикан відключить мобільний звʼязок у крихітному місті-державі під час конклаву, де обиратимуть Папу Римського. Це відбудеться о 15:00 7 травня.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Це потрібно для того, щоб кардинали під час конклаву перебували в повній ізоляції. Зв’язок відновлять лише після того, як із центрального балкона собору Святого Петра оголосять ім’я нового Папи.

Обмеження мобільного звʼязку не вплине на площу Святого Петра. Очікується, що тисячі вірян зберуться на площі перед базилікою, щоб чекати на оголошення.

«Багато хто очікує, що новий Папа буде близьким до людей, стане провідником і мостом до єдності в умовах світової кризи», — наголосив директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні на щоденному брифінгу.

Кардиналам, які братимуть участь у конклаві, заборонені будь-які контакти із зовнішнім світом, щоби уникнути впливу на вибори. Їхні телефони залишаться в Санта-Марті, а зв’язок буде вимкнений як у резиденції, так і в Сикстинській капелі. Кожному кардиналу видали досьє з фото та біографіями учасників конклаву.