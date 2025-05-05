У Німеччині підписали коаліційну угоду. Чого очікувати Україні

Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини підписали з консервативним блоком «Християнсько-демократичний» і «Християнсько-соціальний союз» коаліційну угоду. Це відкрило шлях до призначення міністрів у новому німецькому уряді.

Про це пишуть німецькі видання Der Spiegel і Tagesschau.

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На 144 сторінках у договорі під назвою «Відповідальність за Німеччину» консерватори і соціал-демократи зафіксували, чого хочуть домогтися в межах цієї коаліції. В угоді зазначають, що зараз Німеччина стоїть перед найбільшими безпековими загрозами з часів Холодної війни, головною з яких є Росія.

Питання міграції та інтеграції — одне з головних питань внутрішньої політики Німеччини — розглядається крізь призму «порядку і гуманності». Коаліція заявляє про намір посилити охорону державних кордонів, забезпечити жорсткішу міграційну політику, але водночас — створити більше легальних каналів для трудової міграції.

В економічній сфері уряд бере курс на структурне оновлення. Ставка робиться на інновації, цифровізацію та дерегуляцію. Також коаліція говорить про необхідність укріпити європейську оборонну спроможність.

А ось щодо України

Особливе місце в коаліційній угоді приділено позиції Німеччини щодо України. Саме слово «Україна» в угоді згадують 17 разів. Німеччина визнає Україну не просто жертвою агресії, а «ключовим чинником європейської безпеки», яка бореться також за свободу і стабільність усієї Європи. Коаліція обіцяє підтримувати Україну «з позиції сили», тобто без компромісів з Росією.