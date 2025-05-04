«США ближчі з однією зі сторін». Трамп про мирні перемовини з Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі до однієї зі сторін. Однак називати цю сторону він не став.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

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Трампа запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та Росією після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про надра. Трамп відповів, що сподівається на це.

«Я справді вірю, що ми ближчі [в досягненні угоди] з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, з якою стороною ми ближчі», — додав Трамп.

Водночас Трамп припустив, що може настати момент, коли США відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати «червоною лінією» для такого кроку.

«Настане момент, коли я скажу: “Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями”. Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде. Можливо, це просто неможливо. Ви маєте розуміти: тут величезна ненависть [між Україною та РФ]», — каже Трамп.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що розуміє — між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».