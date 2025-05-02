Росіяни атакували Україну 150 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 2 травня росіяни атакували Україну 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Українська ППО збила 64 ворожих БпЛА, ще 62 ворожих безпілотники-імітатори не досягли цілей — їх локаційно втрачено без негативних наслідків.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Цієї ночі РФ запускала дрони з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.







Через російську атаку постраждали Донеччина, Дніпропетровщина. Також росіяни щонайменше 10 ударів завдали по Запоріжжю. У місті відомо про 29 постраждалих, серед них — 13-річний хлопчик. Всього в лікарнях перебуває 12 травмованих, люди мають контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.



Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Атака пошкодила житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури. Постраждав локомотиворемонтний завод «Укрзалізниці» у Запоріжжі — ЗЕРЗ. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки.