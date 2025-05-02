РФ атакувала Запоріжжя ввечері 1 травня: кількість постраждалих сягнула майже 30 (доповнено)

Ввечері 1 травня Запоріжжя опинилося під атакою ворожих дронів — росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Відомо про 29 постраждалих, серед них — 13-річний хлопчик.



Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Всього в лікарнях перебуває 12 травмованих, люди мають контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.





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Ще ввечері 1 травня повідомили про загибель 61-річного чоловіка. Проте згодом інформація не підтвердилася — він отямився, його деблокували з-під завалів та ушпиталили.

Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Атака пошкодила житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.

Ушкоджений локомотиворемонтний завод «Укрзалізниці» в Запоріжжі — ЗЕРЗ. Він спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Черговий персонал підприємства був в укритті, тому тут обійшлося без жертв і постраждалих. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки.



Доповнено. У місті закінчили аварійно-рятувальні роботи, під час яких рятувальники деблокували з-під завалів будинку три людини. Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них 2 дітей.