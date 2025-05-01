Найстарішою людиною у світі визнали 115-річну британку — вона закликає молодь завжди говорити «так»

Книга рекордів Гіннеса назвала 115-річну британку Етель Катерхем найстарішою людиною у світі — після смерті 116-річної бразильянки Іна Канабарро Лукас, яка мала цей титул.

Про це повідомила Книга рекордів.

Пані Етель народилася в Гемпширі 21 серпня 1909 року і була передостанньою з восьми дітей у родині. Статус найстарішої людини у світі вона отримала у віці 115 років і 252 днів.

У юнацтві жінка жила в Індії, де працювала нянею у британській родині. Пізніше вона з ніжністю згадувала про той час життя за кордоном, де перетиналися британські та індійські традиції.

Етель Катерхем на Різдво 2024 року. Книга рекордів Гіннеса

У 1927 році, піддавшись прагненню пригод, Етель самостійно подалася в тритижневу подорож на кораблі. А вже у 1933 році вона вийшла заміж за майора Британської армії Нормана Катерхема. Чоловік Етель стрімко підіймався карʼєрними сходами і став підполковником, а через його призначення родина якийсь час жила в Гонконгу та на Гібралтарі.

Під час життя в Гонконгу Етель створила дитячий садок, вихованцями в якому були місцеві та британські діти. Жінка самостійно займалася дітьми в закладі, навчаючи їх англійської, мистецтву та грі на гітарі — вона дуже це любила.

Після повернення в Англію в подружжя народилися дві доньки. Чоловік Етель помер у 1976 році. У спадок від нього британка отримала автомобіль, який перестала водити лише в 97 років. Обох доньок вона пережила, але має трьох онучок і пʼятьох правнуків.

Пані Етель у листопаді 2024 року. Книга рекордів Гіннеса

Зараз пані Етель почувається добре і любить проводити свої дні, сидячи на сонці в саду будинку для літніх людей. Вона насолоджується співом пташок або записом класичної музики. Коли її попросили розкрити секрет свого довголіття, вона сказала: «Говоріть «так» кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру».

Імовірно, пані Етель — остання жива людина, яка народилася в 1909 році. Також вона одна з найстарших людей, які пережили COVID-19 — вона захворіла на коронавірус у 2020 році у віці 110 років.