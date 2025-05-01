У Бразилії померла найстаріша людина у світі. Скільки їй було років

Найстаріша людина у світі, бразильська черниця Іна Канабарро Лукас, померла в середу у віці 116 років.

Про це повідомляє AFP.

Народжена 8 червня 1908 року, Канабарро стала найстарішою людиною у світі після смерті у січні японки Томіко Ітооки, якій також було 116 років.

Іна Канабарро стала черницею в 1934 році у віці 26 років, між Першою та Другою світовими війнами. На своє 110-річчя вона отримала благословення від Папи Франциска, який сам помер 21 квітня у віці 88 років.

Канабарро була 15-ю найстаршою задокументованою людиною в історії та другою найстаршою черницею після француженки Люсіль Рандон, яка прожила до 118 років і померла у 2023 році.

Тепер, згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, титул найстарішої людини переходить до Етель Катерхем, мешканки графства Суррей, Англія, якій виповнилося 115 років.