Кількох колаборантів підозрюють у катуванні українських військовополонених на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом колаборантам — слідчі зʼясували, що вони катували полонених воїнів ЗСУ на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомила пресслужба.

За даними слідства, підозрювані — це колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після окупації пішли на співпрацю з росіянами. Згодом вони увійшли до складу «адміністрації» окупаційної тюрми.

Йдеться про Кирила Долгополова — керівника «оперативного відділу» репресивної установи, і трьох його підлеглих «інспекторів» — Леоніда Руденка, Миколу Цвєткова і Романа Занкова.

Як встановило розслідування, у колонії росіяни облаштували катівню, куди звозили українських військовополонених. Підозрювані били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом — так їх хотіли схилити до співпраці з росіянами.

Фігурантам повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Зараз вони перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тож тривають комплексні заходи, щоб притягнути їх до відповідальності.