Зеленський підписав закон про розвиток волонтерства в Україні. Ось що він змінює

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11159, який має сприяти розвитку волонтерства серед дітей, підлітків і студентів, а також привести українські правила у відповідність до європейських.

Про це свідчить картка законопроєкту.

Закон передбачає зміни в основних освітніх та волонтерських законах України. Ось ключові пропозиції:

Волонтери зможуть офіційно визнати свої знання та навички, отримані під час волонтерства, як результат неформального навчання.

Керівники шкіл, коледжів і вишів повинні будуть сприяти розвитку волонтерства серед учнів і студентів.

Волонтерський досвід можна буде зараховувати як проходження практики, навіть без спеціального дозволу від навчального закладу.

Необхідно буде офіційно документувати волонтерську діяльність.

Уводиться поняття «мотиваційного листа» як одного з елементів оформлення участі у волонтерстві.

У пояснювальній записці зазначають, що запровадження закону не потребує витрат з державного бюджету.

Як результат дії закону передбачається, що діти та молодь більше долучатимуться до волонтерства, розвиватимуть соціальні навички, ставитимуться відповідально до життя громади й суспільства.