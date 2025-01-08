Рада ухвалила в цілому законопроєкт про розвиток волонтерства серед учнів

Верховна Рада України 8 січня ухвалила в цілому законопроєкт № 11159, мета якого — сприяти розвитку волонтерства серед учнів і студентів.

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Документ підтримали 298 парламентарів. Як пояснив Железняк, коли норма набуде чинності, волонтерство за спеціальністю зараховуватимуть як практику із зазначенням кількості відпрацьованих годин.

Організації видаватимуть документи, що підтверджують участь у волонтерстві — там вказуватимуть напрямок діяльності, розповіла Геращенко. Цей досвід можна буде вказати в мотиваційному листі для вступу до закладів освіти.

Крім того, керівників шкіл, коледжів та вишів зобов’яжуть підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів.