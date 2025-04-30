У Німеччині соціал-демократи підтримали коаліційну угоду. Що далі

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) підтримала коаліційну угоду, яку ще раніше погодили партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це пише Tagesschau.

Ця угода стосується створення нової урядової коаліції між ХДС, ХСС і СДПН, яку часто називають «чорно-червоною» за кольорами партій. Усього 84,6% членів СДПН проголосували за неї, а 15,4% — проти. Голосування завершилось опівночі.

У голосуванні взяли участь 56% членів партії, що значно більше за необхідні мінімальні 20%. Керівництво СДПН вважає, що це показує велику підтримку від звичайних членів партії.

Члени СДПН мали можливість голосувати онлайн з 15 квітня за коаліційний договір, який має 144 сторінки і називається «Відповідальність за Німеччину». До цього цю угоду вже схвалили керівники ХСС і делегати з’їзду ХДС.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш заявив, що дуже задоволений результатами голосування. За його словами, це було перше загальнонаціональне цифрове голосування в історії партії, і воно пройшло без проблем.

У самій СДПН деякі критикували коаліційну угоду, особливо через заплановані посилення політики в галузях міграції та соціального захисту. Молодіжна організація партії — Jusos — виступила проти угоди та закликала провести повторні переговори. Водночас іншими варіантами, окрім коаліції ХДС/ХСС і СДПН, могли бути тільки союз між ХДС і праворадикальною партією AfD, створення уряду меншості або проведення нових виборів.

Наступного понеділка, 5 травня ХДС, ХСС і СДПН підпишуть коаліційну угоду. Того ж дня СДПН планує оголосити імена своїх семи міністрів у новому уряді.