Reuters: Китай створює список американських товарів, які звільнять від 125% мита

Китай склав список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% мита, і тихо інформує компанії про цю політику.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше Китай уже надав митні пільги для окремих товарів, зокрема деяких фармацевтичних препаратів, мікрочипів і авіаційних двигунів, і просив компанії вказати критично важливі товари, які їм необхідні без сплати мита. Водночас про існування так званого білого списку раніше не повідомлялося.

Такий обережний підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв про готовність боротися до кінця, якщо США не скасують свої 145% мита, зберігати публічну риторику, водночас непомітно роблячи кроки до поступок.

Наразі невідомо, скільки саме товарів і які саме з них включено до списку. За словами одного з джерел, яке працює в фармацевтичній компанії, що продає ліки американського виробництва в Китаї, з компаніями звʼязуються приватно і повідомляють про існування переліку товарів, які будуть звільнені від тарифів.

Джерело повідомило, що в понеділок з приводу цього списку з компанією звʼязався уряд шанхайського району Пудун. Раніше фірма лобіювала звільнення від тарифів, оскільки вона покладається на американські технології для виробництва деяких своїх продуктів.

Інше джерело повідомило, що деякі компанії попросили приватно звʼязатися з владою, щоб дізнатися, чи підпадає їхня імпортна продукція під звільнення від тарифів.