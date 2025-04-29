Верховний суд підтвердив вирок ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку — вже остаточно

Верховний суд підтвердив вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку — його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, які визнають Юрія Гримчака винним у шахрайстві та підбурюванні до передачі хабаря посадовцям.

Верховний суд погодився з доводами прокурора САП і відхилив касаційну скаргу сторони захисту, підтвердивши законність рішень судів. Постанова Верховного суду остаточна й оскарженню не підлягає.

Юрія Гримчака визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря. Експосадовця та його помічника затримали в серпні 2019 року під час одержання частини грошей — $480 тисяч. У суді довели, що колишній заступник міністра вимагав $1,1 мільйона від підприємця за нібито допомогу в ухваленні рішень держпосадовцями.