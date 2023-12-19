Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Він проведе десять років за ґратами.

Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Суд апеляційної інстанції заслухав доводи сторін і підтримав позицію прокурора САП, після чого відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Однак рішення ще можуть оскаржити в касаційній скарзі до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Юрія Гримчака визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання хабаря посадовцям.

Експосадовця і його помічника співробітники СБУ затримали в серпні 2019 року під час одержання частини коштів — $480 тисяч. Він вимагав $1,1 мільйона від підприємця за нібито сприяння в ухваленні рішень посадовцями.