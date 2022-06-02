Вирок ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку набув чинності. Він проведе за ґратами 10 років

Вирок щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака набув чинності. Він проведе 10 років за ґратами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів — $480 тисяч. Він вимагав $1,1 мільйона від підприємця за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Рішенням суду зловмисника визнали винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).